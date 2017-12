Im März 2018 kommt der letzte Teil der Actionreihe, Yakuza 6: The Song of Life, endlich auch in hiesige Gefilde. Doch wie geht es anschließend mit der Serie weiter? Diesbezüglich gibt es nun erste Infos.

Eigentlich war die PlayStation Experience im Dezember zuletzt immer der Ort, an dem auch ein neuer Teil der Open-World-Actionreihe Yakuza angekündigt wurde. Damit ist in diesem Jahr aber Schluss, denn auf dem letzten großen Event des Jahres wird es kein neues Yakuza zu sehen geben. Das haben Localization Producer Sam Mullen sowie Scott Strichart von SEGA nun in einem Livestream bestätigt.

Auf dem Showfloor des hauseigenen Sony-Events wird man lediglich eine spielbare Version von Yakuza 6: The Song of Life zeigen. Da sich das Format des Events generell geändert habe, wird man dementsprechend auch keine weitere Neuankündigung tätigen.

Grund zur Sorge gibt es für Anhänger der Reihe aber offenbar nicht, denn gleichzeitig deuteten die beiden an, dass 2018 "ein großartiges Jahr für Yakuza" werden soll - und darüber hinaus auch für SEGA-Fans im Allgemeinen. Laut Mullen befindet sich ein "super-geheimes Projekt" in Arbeit und auch Strichart gab zum Besten, dass er derzeit immer noch an der Yakuza-Reihe arbeite.

Dass man den Rhythmus mit den alljährlichen PSX-Ankündigungen nicht aufrecht erhalten kann, ist auch der Tatsache geschuldet, dass dies für das Sales- und Marketing-Team immer schwierig gewesen sei, derart viele Spiele managen zu müssen. Es gab beispielsweise auch Zeiten, in denen mit Yakuza 0, Yakuza Kiwami und Yakuza 6 bereits drei Spiele angekündigt waren, die im Westen aber noch nicht veröffentlicht wurden. Es sei eine große Herausforderung für das Sales-Team gewesen, jeden Release vorzubereiten. Schließlich solle jeder Titel seine Zeit im Spotlight erhalten.

SEGA fokussiert sich daher noch ausschließlich auf Yakuza 6, ehe man im kommenden Jahr dann verrät, wie es konkret mit der Reihe weiter geht. 2014 war auf der PSX Yakuza 5, 2015 dann Yakuza 0 und 2016 dann mit Yakuza Kiwami und Yakuza 6 sogar gleich zwei Titel angekündigt worden. Yakuza 6: The Song of Life erscheint in hiesigen Gefilden am 20. März 2018.