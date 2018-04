Unsere Yakuza 6 Komplettlösung zeigt euch den Weg durch die Story. Außerdem findet ihr im Guide Tipps und Hilfe für alle Trophäen und Kiryu-Clan-Missionen.

Yakuza 6 Komplettlösung

Willkommen zurück in der Welt der Yakuza. Um das erste Kapitel in „Yakuza 6: The Song of Life“ zu erreichen, müsst ihr lediglich dem Storyverlauf folgen und ein bisschen Sitzfleisch mitbringen. Bis zu der Aufgabe „Go to Sky Finance“ habt ihr nicht wirklich viel zu tun. Erkundigt euch in der Traumsequenz über die wichtigsten Nebenfiguren und sprecht etwas später mit allen Kindern im Waisenhaus.

Go to Sky Finance

Eure erste Aufgabe beginnt in Kamurocho, auf der Tenkaichi St.. Abgesehen von einem einzelnen Lebensmittelgeschäft könnt ihr hier nicht sonderlich viel tun. Die Straßen sind abgesperrt, das Spielecenter wegen eines Polizeieinsatzes geschlossen. Dreht ihr euch gleich zu Beginn jedoch nach rechts, erblickt ihr eine rosa beworbene Informationsstation. Betretet diese um eure erste wertvolle Information aufzusammeln (Foto von Osamu Kashiwagi).

Geht nun nach Norden und sucht auf der linken Seite der New Serena Alley nach einer Seitengasse, welche euch zur New Serena Alley führt. Kurz bevor ihr diese erreicht trifft Kiryu auf den Polizisten Date. Wartet das Ereignis ab und durchquert anschließend erwähnte Gasse. Nehmt hier die Feuerleiter um nach oben zu gelangen und interagiert im vierten Stock mit der Tür, um die Geschichte voran zu treiben.

Gather Info on Akiyama

Wie erwartet ist das Büro längst geschlossen worden. Eine Sackgasse. Sucht nun die Frontseite des Gebäudes auf, in welchem sich einst Sky Finance befunden hat. Bevor ihr den markierten Fahrstuhl aktiviert könnt ihr noch den einzig betretbaren Laden in Kamurocho aufsuchen und den Hunger eures Charakters stillen. Ein guter Weg, um die Vorzüge der Nahrungsaufnahme in „Yakuza 6“ zu verinnerlichen.

Es folgt eine Sequenz mit Mama, der alten Freundin von Kiryu. Fragt sie über eure Ziehtochter und Akiyama aus, dann verlasst die Bar wieder und kehrt auf die Straße zurück. Euer nächstes Ziel liegt weiter im Nordosten, in der E Millennium Tower Street. Sucht hier das „Dartslive“ auf. Auf dem Weg, direkt hinter der Gasse mit dem Kinderspielplatz, werden euch drei Gangster auflauern. Ein guter Zeitpunkt um etwas zu sich zu nehmen, das die gewonnenen EXP erhöht.

Sobald ihr euch dem gesuchten Geschäft nähert, trifft Kiryu auch schon auf einen alten Freund. Sprecht auch mit ihm über Akiyama und Haruka. Es wird schnell klar, dass euch nichts anderes übrig bleibt, als Little China aufzusuchen. Da der Bezirk aktuell gesperrt ist, müsst ihr euch von Süden nähern. Auf dem East Taihei Blvd. Werdet ihr eine Seitengasse finden, steuert diese an.

Es folgt eine längere Sequenz, die zeigt, wie schlecht es um die Yakuza in den hiesigen Tagen steht; wartet die Ereignisse ab, bis ihr wieder die Kontrolle übernommen habt. Es kommt zum Kampf mit der chinesischen Triade; eine Gruppe von Feinden direkt vor euch, bewaffnete Unterstützung von der anderen Seiten. Eure beste Chance ist es, direkt durch die Angreifer vor euch durch zu stürmen, euch umzudrehen und die Chinesen einzeln angreifen zu lassen. So habt ihr die besten Chacen, die feindlichen Mafia-Mitglieder zu besiegen.