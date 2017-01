Auf der Switch-Präsentation hat Monolith sein neueses RPG angekündigt. Xenoblade Chronicles 2! Einen ersten Trailer zum Spiel gibt es ebenfalls schon.

Während der etwa einstündigen Präsentation der Nintendo Switch hat Monolith Soft das geheimnisvolle Projekt enthüllt, an dem schon länger gearbeitet wird. Die Xenoblade-Reihe wird um einen dritten Teil bereichert. Xenoblade Chronicles 2 scheint sich dem ersten Eindruck nach mehr am ersten Ableger zu orientieren. Die Charaktere weisen wieder einen deutlicheren Anime-Stil auf als es in Xenoblade Chronicles X zumindest teilweise der Fall war. Auch ein Schwert, dass dem Monado nicht unähnlich ist, ist zu entdecken.

Viel ist über Xenoblade Chronicles 2 noch nicht bekannt. Nicht einmal ein Release-Zeitfenster wurde genannt. Das riesige Rollenspiel wird vermutlich noch etwas Zeit benötigen. Währenddessen könnt ihr euch den Mund mit dem ersten Trailer wässrig machen lassen.