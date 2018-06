Erweiterung Torna: The Golden Country + Release-Date angekündigt

Nintendo kündigte auf der E3 die lang erwartete Story-Erweiterung für Xenoblade Chronicles 2 an. Torna: The Golden Country schickt euch 500 Jahre in die Vergangenheit und lässt euch den Untergang des namensgebenden Landes miterleben.

Die Nintendo Direct zur E3 in Los Angeles ist gerade vorbei und Nintendo hat die erste Erweiterung für ihr Rollenspiel Xenoblade Chronicles 2 angekündigt. Torna: The Golden Country führt euch in die Vergangenheit und liefert einen neuen Hauptcharakter.

Es geht um die Geschichte von Jin, der den Untergang senier Heimat Torna miterleben muss. Die Geschichte spielt 500 Jahre vor den Ereignissen von Xenoblade Chronicles 2 und ihr erlebt mit, wie der Kampf, der im Hauptspiel tobt, eigentlich entstanden ist. Besitzer des Season Pass für Xenoblade Chronicles 2 dürfen ab dem 14. September ins neue Abenteuer starten. Am 21. September erscheint die Erweiterung auch als Standalone-Version im Handel.