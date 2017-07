"War of the Chosen"-DLC jetzt vergünstigt vorbestellbar

Strategie-Freunde fiebern schon dem kommenden DLC für XCOM 2 entgegen, der den Titel um weitere Klassen, Belohnungen, Einsatzziele und mehr erweitert. Wer den Zusatzinhalt vorbestellen möchte, findet bei Gamesplanet ein interessantes Angebot.

Bei Gamesplanet gibt es den "War of the Chosen"-DLC nämlich 15% günstiger und kostet euch somit nur 33,99€. Gamesplanet liefert den Zusatzinhalt als Download-Key für PC aus, den ihr bei Steam einlösen könnt. Der DLC beinhaltet:

Neue Fraktionen & Heldenklassen

Die Auserwählten

Neue Alien- & Advent-Bedrohungen

Neue Umgebungen und Einsatzziele

Verbesserter Strategieteil

Mehr Anpassungsoptionen & Wiederspielwert

Herausforderungsmodus

Teile den Widerstand

"War of the Chosen" erscheint am 29.08.2017.