Die Erde wird von Aliens kontrolliert. Ihr müsst sie befreien. In XCOM 2 habt ihr in den nächsten Tagen umsonst die Chance dazu.

Das rundenbasierte Strategiespiel XCOM 2 könnt ihr am Wochenende kostenlos via Steam spielen. Am Sonntag endet die Gratisphase. Bis dahin steht euch XCOM 2 in vollem Umfang zur Verfügung. Außerdem ist der Titel bei Steam aktuell günstiger zu haben. Die PC-Version von XCOM 2 kostet bis zum 31. August 19,99 Euro. Bei einem ursprünglichen Preis von 49,99 Euro beträgt der Rabatt 60 Prozent.

XCOM 2 kam 2016 für den PC, die PS4 und die Xbox One auf den Markt. Wir haben sowohl die PC-Version (hier: XCOM 2 Test bei Gameswelt) als auch die Konsolenversion (hier: XCOM 2 Test bei Gameswelt) für euch ausprobiert. Am 29. August 2017 wird die Erweiterung "War of the Chosen" erscheinen, die wir uns bereits für euch angesehen haben (hier: XCOM 2: War of the Chosen Test bei Gameswelt).