Im Rahmen der E3 wird anscheinend Neues zu XCOM 2 präsentiert, wie jetzt von offizieller Seite signalisiert wurde.

Via Twitter haben nun die Entwickler des Studios Firaxis Games die bevorstehende Ankündigung eines DLCs oder einer umfangreichen Erweiterung zu XCOM 2 angedeutet. Sie haben bekanntgegeben, dass sie am 12. Juni um 19 Uhr bei der PC Gaming Show zu Gast sind. Die Nachricht wurde zusammen mit einem neuen Logo veröffentlicht, das unter der News zu finden ist.

Wobei es sich bei "Der echte Krieg beginnt" genau handelt, erfahren wir wahrscheinlich erst am kommenden Montag. XCOM 2 kam am 05. Februar 2016 für den PC auf dem Markt. Für die PlayStation 4 und die Xbox One ist das rundenbasierte Strategiespiel seit dem 30. September 2016 erhältlich. Wir haben uns sowohl die PC- (hier: XCOM 2 Test bei Gameswelt) als auch die Konsolenversion (hier: XCOM 2 Test bei Gameswelt) angesehen.