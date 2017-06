XCOM 2: War of the Chosen

Zum Start in die PC Gaming Show fand sich Creative Director Jake Solomon von Firaxis Games auf der Bühne ein, um Neuigkeiten rund um XCOM 2 zu verkünden.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine PC Gaming Show zur E3 in Los Angeles. Jake Solomon von Firaxis Games ergriff die Chance und hat zum Start der Veranstaltung XCOM 2: War of the Chosen offiziell angekündigt. Bereits im Vorfeld der Messe wurde eine Ankündigung zum Strategiespiel angedeutet.

XCOM 2: War of the Chosen wird ab dem 29. August 2017 erhältlich sein. Bei den Chosen soll es sich um die ultimativen Gegner handeln. Es wird drei neue Alien-Champions geben. Diese verfügen über einen einzigartigen Kampfstil und lernen im Spielverlauf dazu, so dass euch eine große Herausforderung erwartet. Zudem werdet ihr um die Gunst von drei neuen Erdenfraktionen kämpfen können.

Der oben genannte Termin für die Erweiterung gilt für alle Plattformen, also PC, PS4 und Xbox One.