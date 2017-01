Nachdem in den letzten Tagen erste Details zur neuen Long-War-2-Mod für XCOM 2 auftauchten, wurde der Mod bereits heute überraschend im Steam Workshop veröffentlicht.

Bereits für XCOM: Enemy Unknown gab es eine Long War benannte Modifikation, die bei den Fans großen Anklang fand, da sie weite Bereiche des Spiels überarbeitete und für mehr Komplexität und Taktik sorgte. Pavonis Interactive, die Macher des Long War-Mods für XCOM: Enemy Unknown und XCOM: Enemy Within, haben jede Menge Arbeit in den Nachfolger für XCOM 2 gesteckt und selbigen nun im Steam Workshop für die PC-Version veröffentlicht.

Long War 2 umfasst einen ganzen Berg an Änderungen und Überarbeitungen gegenüber dem eigentlichen Spiel. So soll eine Umverteilung der Alien-Stärken dafür sorgen, globaler agieren und mehr auf Schwachpunkte zielen zu können.Dabei können Regionen nun auch vollends zurückerobert werden. In den Verstecken kontaktierter Regionen können verschiedene Aufgaben zugewiesen werden wie Rekrutierung, Informationssammlung oder Plündern. Generell soll das Gameplay mehr Elemente von Infiltration und Guerilla-Krieg bieten.

Zudem wurde die Größe der Einsatztrupps und damit auch die Zahl der Gegner in den Maps erhöht und mit dem Techniker sogar eine neue Klasse integriert. Hinzu kommen neue Sekundärwaffen, neue Einsatztypen, eine Stärkung der Alien-Offiziere und zahlreiche weitere Überarbeitungen. Weitere Informationen zu den Neuerungen findet ihr im XCOM-2-Blog.