Während Sony mit der PlayStation Classic wie auch Nintendo auf eine Retro-Konsole setzt, veröffentlicht Microsoft in Zusammenarbeit mit Drittherstellern Titel vergangener Tage weiter fleißig für die Xbox One. Zwei weitere Spiele unterstützen nun das Abwärtskompatibilitäts-Feature.

Etliche namhafte Titel zählen bereits zu den abwärtskompatiblen Titeln früherer Tage, die sich auf Microsofts aktueller Konsole Xbox One zocken lassen. Zuletzt gesellten sich unter anderem Call of Duty: Modern Warfare 3 oder auch Xbox-Titel wie Star Wars: Knights of the Old Republic dazu. Die ohnehin bereits mehrere Hundert Titel umfassende Spieledatenbank des Features wurde nun abermals um zwei weitere Vertreter ergänzt.

Dabei handelt es sich einerseits um Brütal Legend, dem populären Titel von Double Fine samt Stimmen von Jack Black und Tim Curry. Ursprünglich im Jahr 2009 veröffentlicht, handelt es sich bei dem Klassiker um ein Action-Strategiespiel mit großartigem Humor. Die Verfügbarkeit auf der Xbox One ist die perfekte Einstimmung auf einen möglichen Release von Brütal Legend 2.

Der zweite Titel ist andererseits weniger populär; bei diesem handelt es sich um Greg Hastings Paintball 2. Das Spiel schickt euch in Paintball-Schlachten mit bis zu 20 Spielern und bietet unter anderem Ausrüstungsgegenstände von populären Paintball-Firmen.

Wer die Discs noch besitzt, kann diese einfach einlegen und loslegen. Ansonsten könnten auh digitale Spielversionen erneut heruntergeladen oder neu erworben werden.