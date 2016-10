Microsoft wird die Veröffentlichung des neuen Gears of War 4 auf der Xbox One in mehrerlei Hinsicht abfeiern. So wird es nicht nur eines, sondern nun gleich drei Bundles mit der Xbox One S geben.

Vor geraumer Zeit wurde bereits eine Limited-Edition-Bundle mit der Xbox One S rund um das Actionspiel angekündigt, doch dabei will es Microsoft offenbar nicht belassen. Via Xbox Wire hat man nun gleich zwei weitere Pakete mit der Xbox One S und dem Spiel in Aussicht gestellt.

Zunächst wäre da ein Paket bestehend aus einer weißen Xbox One S mit 1 TB Speicherplatz, dem passenden Wireless Controller und einer Kopie von Gears of War 4. Die zweite neue Option ist via Microsoft Store sowie GameStop exklusiv erhältlich und heißt Special Edition. Enthalte ist eine dunkelblaue Xbox One S mit 500 GB Speicherplatz, Controller und Spiel.

Gears of War 4 wird ab dem 11. Oktober 2016 erhältlich sein.