Xbox One

Und wieder dürfen sich Fans klassischer Xbox-360-Spiele freuen, denn zwei weitere Vertreter bekannter Spielereihen sind nun mit der aktuellen Xbox One kompatibel. Wir verraten euch, auf welche zwei Klassiker ihr euch freuen dürft.

Microsoft hat zusammen mit Drittherstellern das Angebot an abwärtskompatiblen Xbox-360-Spielen weiter ausgebaut. So funktionieren ab sofort zwei weitere Klassiker der letzten Konsolengeneration auf der aktuellen Xbox One. Dabei handelt es sich zudem um Vertreter bekannter Spielereihen.

Da wäre zunächst einmal Ghost Recon: Future Soldier aus dem Hause Ubisoft. Der Taktik-Shooter war ursprünglich am 24. Mai 2012 für die Xbox 360 sowie auch die PS3 veröffentlicht worden, ehe im Folgemonat auch eine PC-Fassung folgte. Innerhalb der Spielereihe veröffentlichte Ubisoft im vergangenen Jahr zuletzt Ghost Recon: Wildlands.

Ebenfalls neu mit von der Partie ist Metal Gear Solid: Peace Walker HD Edition. Ursprünglich war das Spin-Off der Stealth-Actionreihe als Handheld-Titel im Jahr 2010 veröffentlicht worden; später folgte eben die HD Edition für Xbox 360 und PS3.

Mit Axel & Pixel gibt es sogar noch einen dritten, allerdings auch unbekannteren Titel der letzten Generation, der nun mit der Xbox One funktioniert. Wie gewohnt könnt ihr bei allen Spielen einfach die Disc ins Laufwerk einlegen, sofern ihr diese besitzt. Im Übrigen ist auch der Kauf der digitalen Version für die Xbox One möglich. Eine Ausnahme ist Axel & Pixel, das lediglih den Inhabern der früheren Version offen steht, da ein gesonderter Erwerb ausgeschlossen ist.