Ihr liebäugelt nocht mit der Anschaffung einer Xbox One aus dem Hause Microsoft? Dann hat das Unternehmen zwei neue Spiele-Bundles für euch im Angebot.

Via Xbox Wire hat Microsoft zwei neue Spiele-Bundles rund um die Xbox One für den hiesigen Markt angekündigt. Dabei könnt ihr sowohl zur leistungsstarken Xbox One X als auch zur günstigeren Xbox One S greifen - das Spielefutter ist jeweils inklusive.

So erwartet euch einerseits das neue Xbox One X PlayerUnknown's Battlegrounds Bundle. Neben der leistungsstärkeren Variante der Xbox-Konsole samt 1 TB Festplatte erhaltet ihr einen Wireless Controller und den Battle-Royale-Erfolgstitel. Außerdem sind jeweils einmonatige Testversionen des Xbox Game Pass sowie Xbox Live Gold enthalten. Kostenpunkt: 499 Euro bzw. 529 Schweizer Franken.

Wer nicht ganz soviel Geld ausgeben möchte, der kann auch zum Xbox One S Minecraft Bundle greifen, das schon das neue Aquatic-Update für das Spiel samt Meeresbiomen, Schiffswracks, Ruinen und mehr umfasst. Neben der Xbox One S ist eben die Minecraft-Vollversion enthalten, ebenso wie die komplette erste Staffel von Minecraft: Story Mode. Neben einer einmonatigen Mitgliedschaft beim Xbox Game Pass gibt es hier noch eine 14-tägige Gold-Mitgliedschaft dazu. Kostenpunkt: 299 Euro bzw. 349 Schweizer Franken.