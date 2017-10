Ihr habt noch keine Xbox One? Ihr wollt nicht unbedingt zum leistungsstärkeren aber teureren Modell Xbox One X greifen? Am besten soll direkt ein neuer Blockbuster im Paket sein? Dann hat Microsoft in Kooperation mit Ubisoft nun zwei neue Bundles für euch im Angebot.

So gibt es die kostengünstigere Xbox One S pünktlich zum Start des neuen Assassin's Creed: Origins am 27. Oktober 2017 zusammen mit der Vollversion des Meuchelabenteuers; das Paket ist bereits vorbestellbar. Ein weiteres Bundle, das ebenfalls vorab geordert werden kann, beinhaltet zusätzlich die Vollversion von Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.

Ihr könnt jeweils zwischen der 500-GB- und der 1-TB-Variante der Xbox One S wählen und könnt euch die jeweiligen Spiele, für die ihr euch entscheidet, per Download-Code herunterladen. Enthalten ist zudem auch ein Xbox Wireless Controller, eine einmonatige Probe-Mitgliedschaft beim Game-Abo-Dienst Xbox Game Pass sowie eine 14-tägige Probe-Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold.

Das 1-TB-Bundle schlägt mit 349 Euro zu Buche, das 500-GB-Paket kostet 279 Euro.