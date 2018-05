Xbox One

Ab sofort könnt ihr zwei Xbox-360-Klassiker auch auf der Xbox One spielen. Mindestens einen von beiden hat wohl jeder noch im Regal stehen.

Microsoft hat die neuesten Einträge in der Bibliothek der abwärtskompatiblen Xbox-360-Spiele für die Xbox One enthüllt. Dabei handelt es sich um BioWares Rollenspiel-Sequel Dragon Age 2 und das fremdartige Open-World-Adventure Saints Row 2. Ersteres erschien 2011, nur zwei Jahre nach seinem geschätzten Vorgänger. Ihr spielt den Menschen Hawke, der als Flüchtling in der Stadt Kirkwall gelangt und anschließend eine heldenhafte Reise zurücklegt.

Saints Row 2 dagegen wurde ebenfalls positiv von den Kritikern aufgenommen. Dem Spiel fehlt zwar die Tiefe eines Grand Theft Auto, doch Saints Row 2 hat sein eigenes Herz und besticht durch seine humorvolle Herangehensweise. Damit wächst die abwärtskompatible Bibliothek um zwei weitere Klassiker.

Besitzt ihr die original Xbox-360-Spiele, könnt ihr sie jetzt einfach in eure One einschmeißen und loszocken. Andernfalls könnt ihr ein Exemplar digital im Xbox Store herunterladen. Beide Spiele kosten dort 19,99 Euro.