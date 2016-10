Microsoft haut zum Weihnachtsgeschäft einige Xbox-One-S-Bundles raus, bei denen fast jeder schwach werden könnte. Mit Battlefield 1, FIFA 1 und anderen werden viele Geschmäcker abgedeckt.

Um die Chancen zu erhöhen, dass eine Xbox One S in diesem Jahr unter dem Christbaum liegt, bietet Microsoft einige Bundles an, um die Konsole etwas günstiger an den Mann zu bringen. Den Anfang macht die Xbox One S Gears of War 4 Limited Edition. Enhalten sind eine Konsole in Metallic Rot mit 2 TB Festplatte, ein Xbox Wireless Controller und natürlich Gears of War 4 in der Ultimate Edition für insgesamt 450 Euro. Für 350 Euro ist die Konsole in Weiß mit 1 TB und Gears of War 4 etwas günstiger zu haben.

Noch billiger geht es mit dem Xbox One S Minecraft Favorites Bundle. Die Konsole hat zwar nur 500 GB Speicher, dafür ist Minecraft enthalten, inklusive 230 verschiedene Charakter-Skins und zusätzliche Inhalte für Xbox One und Windows 10. Ganz frisch dagegen ist das Konsolen-Bundle mit Battlefield 1. Neben der 1-TB-Ausführung der Konsole in Schwarz ist das Spiel in der Enlister Deluxe Edition, einige In-Game-Pakete und ein Monat EA Access. Auch hier gibt es eine günstigere Variante mit weniger Speicher und der Standard Edition des Titels. Dafür ist auch hier ein Monat EA Access inklusive.

Den Abschluss macht das Xbox One S FIFA 17 Bundle wahlweise mit 500 GB oder 1 TB. Dabei sind ein Downloadcode für die Fußballsimulation, drei Ultimate Team Loan Legends, ein Monat EA Access und im Fall der größeren Variante ein Ultimate Team Rare Player Pack. Dieses Bundle wird für 300 beziehungsweise 350 Euro angeboten.