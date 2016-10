Microsoft darf sich in den Vereinigten Staaten über den derzeit anhaltenden Erfolg der aktuellen Plattform Xbox One freuen.

Wie nun bekannt wurde, gab die Xbox One auch im abgelaufenen Monat September den Ton am amerikanischen Hardware-Markt an. Das geht aus dem neuen Bericht des Marktforschungsunternehmens NPD Group hervor.

Die Xbox One hat damit den dritten Monat in Folge den großen Konkurrenten PlayStation 4 aus dem Hause Sony hinter sich gelassen und somit auch das Momentum auf seiner Seite; das bestätigte nun Microsoft selbst. Der vollständige Bericht der NPD Group wird erst für kommende Woche erwartet.

Laut Microsoft habe man auch in Großbritannien Platz 1 des Rankings im September übernommen; dabei beruft man sich hier auf GfK-Daten. Zudem sei die Xbox One die einzige Konsole, die im Jahresvergleich in den USA, in Großbritannien, Australien und weiteren Territorien ein Wachstum in diesem Zeitraum vorzuweisen habe.