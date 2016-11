Xbox One den vierten Monat in Folge vorne

Microsofts Xbox One hat das Momentum in den Vereinigten Staaten derzeit weiter auf ihrer Seite. Die Konsole lag nun den vierten Monat in Folge in Sachen Verkaufszahlen vorne.

Die Xbox One war auch im Oktober die am häufigsten verkaufte Konsole in den USA. Das geht aus den neuesten Erhebungen des Marktforschungsinstituts NPD Group hervor. Gleichzeitig war der Oktober damit bereits der vierte Monat am Stück, in dem die Xbox One den großen Konkurrenten PlayStation 4 in den USA hinter sich lassen konnte.

Wie Microsoft betont, hatte die Xbox One im Oktober auch in Großbritannien sowie in Australien die Nase vorne. Als Hauptgrund wurden hierfür die Veröffentlichungen von Gears of War 4 und Battlefield 1 genannt. In Bezug auf den letztgenannten Titel hatte Microsoft einen exklusiven Marketing-Deal auf der Xbox abgeschlossen.