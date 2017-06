Xbox-Chef Phil Spencer sagt, welche Microsoft-Konsole er im kommenden Jahr vorne sieht – und es ist nicht die neue Xbox One X...

Während der E3 sprach Xbox-Boss Phil Spencer mit der englischen Website Metro. Dabei ging es natürlich um die Xbox One X und neue Spiele. In dem Interview gab Spencer zu den möglichen Verkaufszahlen des kommenden Systems eine klare Prognose ab: "Wir haben zwei Konsolen im Aufgebot: die Xbox One S, die nun 249 US-Dollar kostet, und die Xbox One X, die stärkste Konsole. Und der größte Teil von Konsolen, die wir im nächsten Jahr verkaufen, wird die Xbox One S sein. Daran gibt es keinen Zweifel."

Der Grund dafür sei laut Spencer, dass die meisten Leute einfach nur spielen wollen. Für sie wären 4K-Auflösung und Bildrate keine wichtigen Themen, vielmehr stünden viele und gute Spiele im Mittelpunkt.