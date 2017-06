Nach der PlayStation 4 Pro im vergangenen Jahr zieht Microsoft mit seiner Xbox One X am 07. November nach. Aus Sicht von Xbox-Chef Phil Spencer bestünde aber keine ernsthafte Konkurrenz zwischen beiden Systemen.

"Ich betrachte die [PS4] Pro mehr als einen Konkurrenten zur [Xbox One] S als zur Xbox One X", erklärte Spencer im Gespräch mit Eurogamer. "[One X] ist eine echte 4K-Konsole. Wenn man sich nur die Spezifikationen dieser Box anschaut, dann ist sie in einer ganz eigenen Liga als jede andere Konsole da draußen."

Spencer weiter: "Wenn ich an Verfahren denke, irgendwie ein 4K-Bild zu erzeugen wie es einige andere Konsolen versuchen zu tun, ist das einfach etwas anderes. [Xbox One X] hat 40 Prozent mehr GPU. Die Menge an RAM, die drinsteckt, die Geschwindigkeit des RAM, die Geschwindigkeit der Festplatte, die Reaktionen der Entwickler ... (Final Fantasy, Resident Evil, Ghost Recon und Rocket Leagen) haben bereits 4K auf dem Entwicklerkit erreicht, weil es die Box ist, die wir bauen wollten."

Der Xbox-Chef spielt damit auf Methoden wie Checkerboarding an, spezielle Verfahren, mit der das Bild von niedrigeren Auflösungen auf 4K hochskaliert werden kann. Spiele wie Horizon: Zero Dawn auf PlayStation 4 Pro nutzen diese und andere Verfahren, aber auch die Xbox One X wird offenbar nicht durchgängig native 4K in allen Spielen bieten können. Ubisoft hat bereits bestätigt, dass das kommende Assassin's Creed: Origins auch auf Xbox One X auf eine dynamische Auflösung setzen wird.