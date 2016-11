Microsofts kommende Konsole Xbox One Scorpio wird ein angesagtes Feature der aktuellen Xbox One natürlich ebenfalls unterstützen.

Die Rede ist in diesem Fall natürlich von der Abwärtskompatibilität, die das Spielen von Xbox-360-Titeln auf der Xbox One ermöglicht. Dieses Feature wird es auch auf der leistungsstärkeren Scorpio geben, die im kommenden Jahr erscheint.

Dass das so kommen wird, davon war im Grunde auszugehen; bisher stand jedoch die offizielle Bestätigung seitens Microsoft noch aus. Diese wurde nun durch Mike Ybarra, Director of Program Management der Xbox-Sparte, via Twitter getätigt. Natürlich werde die Abwärtskompatibilität auch auf der Scorpio funktionieren, so dieser kurz und knapp auf eine entsprechende Rückfrage.