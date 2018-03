Microsoft will Spieler auf der Xbox One künftig noch mehr mit Infos zu kommenden Titeln und Features versorgen und hat daher mit "Inside Xbox" ein neues Show-Format ins Leben gerufen, das schon bald debütiert.

Mit der neuen Sendung "Inside Xbox" will Microsoft die Verbindung zu den Spielern auf der aktuellen Xbox One vertiefen und die Gamer mit zusätzlichen Infos zu kommenden Titeln und Features versorgen. Die Sendung ist von Tina Summerford, Xbox Director of Programming, angekündigt worden und vermutlich am ehesten mit den Nintendo-Direct-Ausgaben zu vergleichen.

Auch die Premierenfolge von "Inside Xbox" wurde bereits datiert. Diese soll am 10. März um 21:00 Uhr deutscher Zeit live im Netz ausgestrahlt werden. Anschließend soll eine neue Folge der Webreihe künftig im monatlichen Rhythmus gezeigt werden. Die Ausstrahlung erfolgt über die Plattformen YouTube, Twitch, Mixer und Facebook.

Das Format ist indes nicht gänzlich neu, denn bereits 2012 produzierte Microsoft schon einmal ein Newsformat unter dem Namen "Inside Xbox", stellte dieses aber ein. Wie damals wird Larry "Major Nelson" Hryb, seines Zeichens Xbox Live Director of Programming, auch bei der Neuauflage als Gastgeber fungieren. Zudem werden Graeme Boyd, Jeff Rubenstein, Alex Hebert und Lydia Ellery zu sehen sein.

Was gibt es in "Inside Xbox" zu sehen? Euch erwarten exklusive Eindrücke in kommende Xbox-Titel sowie Neuankündigungen und Trailer-Premieren. Auch Neuigkeiten rund um das Spiele-Netflix Xbox Game Pass sollen über das Format kommuniziert werden, ebenso neue Features für die Xbox One. In der Premierenfolge dreht sich vieles um das Exklusivspiel Sea of Thieves von Entwickler Rare, das am 20. März 2018 erscheint. Daneben wird man ein Interview mit Ubisoft-Entwicklern über Far Cry 5 führen, sich der Xbox-Version von PUBG widmen und den neuen Duke-Controller im Retro-Stil für die Xbox One zeigen.