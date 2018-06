Die Liste der abwärtskompatiblen Spiele auf der Xbox One ist weiter angewachsen. Nun ist ein weiterer Call-of-Duty-Klassiker dazu gekommen!

Wer sich schonmal auf den Release des neuen Call of Duty: Black Ops IIII einstimmen möchte, kann dies auf der Xbox One nun in einem weiteren klassischen Serienableger tun. Wie heute bekannt gegeben wurde, erweitert nun auch Call of Duty: Modern Warfare 3 die entsprechende Bibliothek der mit der Xbox One kompatiblen Xbox-360-Titel.

Besitzt ihr noch die Xbox-360-Variante des betagten Shooters, dann könnt ihr die Disc nun einfach in eure Xbox One einlegen und loslegen. Käufer der digitalen Variante starten den Download oder legen sich die Vollversion un im Xbox Store einfach zu.

Erfreulich: Gold-Mitglieder bei Xbox Live können im Rahmen der aktuellen Xbox 360 Deals with Gold derzeit sogar beim Kauf des Titels sparen. Das Hauptspiel kostet derzeit 50 Prozent weniger als sonst, die verschiedenen Add-ons sind um 35 Prozent im Preis reduziert.