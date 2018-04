Microsoft spendiert dem Abwärtskompatibilitäts-Feature seiner Xbox One zwei weitere Blockbuster vergangener Tage. Dank der Kooperation mit Ubisoft ist auch ein weiteres Assassin's Creed dabei.

Das Line-up der abwärtskompatiblen Xbox-360-Titel auf der Xbox One wächst weiter stetig an und ist mittlerweile unglaublich umfangreich. Zwei weitere neue Top-Titel gesellen sich dank der Kooperation mit Drittanbietern nun dazu.

So könnt ihr das ursprünglich auch für die Xbox 360 veröffentlichte Piraten-Epos Assassin's Creed IV: Black Flag aus dem Hause Ubisoft nun auf der Xbox One genießen, wenn ihr die Spielfassung für die betagte Microsoft-Konsole besitzt. Andernfalls ist auch ein Kauf dieser Version via Xbox Store möglich. Das Spiel ist im Jahr 1715 angesiedelt und bietet allerhand Piratenkämpfe in der Karibik. Ihr übernehmt dabei die Rolle von Captain Edward Kenway.

Der zweite neue Xbox-360-Titel, der sich jetzt auf der Xbox One zocken lässt, ist Divinity 2: The Dragon Knight Saga. Dabei kommen Fans echter Rollenspiele auf ihre Kosten, wobei sowohl das Remaster von Divinity 2: Ego Draconis als auch Divinity 2: Flames of Vengeance enthalten ist.