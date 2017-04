Solltet ihr noch nicht genug Informationen zur Hardware der Xbox One Project Scorpio erhalten haben, wird es in der kommenden Woche einen weiteren Bericht dazu geben.

Nachdem wir in dieser Woche bereits erste handfeste Infos zur Xbox One Project Scorpio erhalten haben und in etwa wissen, welche Hardware uns erwartet, soll es in der kommenden Woche einen weiteren Bericht zu der neuen Revision der Konsole geben.

Das hat Albert Panello, seines Zeichens Senior Director für Product Management & Planning bei Microsoft, im NeoGAF-Forum bekannt gegeben. Dort ist die Rede davon, dass die Kollegen von Gamasutra ebenfalls einen Bericht zu der Konsole veröffentlichen werden. Wann genau dieser Artikel erscheinen soll, ist nicht bekannt, jedoch soll es in der kommenden Woche soweit sein. Damit setzt Microsoft ihre unkonventionelle Vorstellung der Konsole über spezielle Pressevertreter weiter fort.