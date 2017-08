Auf der E3 hatte Microsoft die Xbox One X offiziell vorgestellt, auf Informationen hinsichtlich der Vorbestellung der leistungsstärkeren 4K-Plattform wartete man bis dato aber vergeblich. Das wird sich zur gamescom in Kürze ändern.

Microsoft wird sein Schweigen zu den Vorbestellmöglichkeiten der Xbox One X anlässlich der gamescom in Köln brechen. Wie nun bekannt wurde, sollen Details diesbezüglich im Rahmen des Xbox Media Briefings am Sonntagabend zum Start der gamescom-Woche bestätigt werden.

Bereits kurz nach dem Ende des Briefings sollen dann laut einem Bericht von The Verge Vorbestellungen der neuen Konsole möglich sein, so dass ihr euch im Zweifel den Sonntagabend bzw. die Nacht zum Montag vormerken solltet, sofern ihr Interesse am Kauf der Plattform habt. Entsprechende Infos wurden im weiteren Verlauf anhand von Promo-Mails auch durch GamesIndustry.biz und Retail-Partner von Microsoft bestätigt. Die Bekanntgabe von Details im Rahmen des Briefings kündigte das Unternehmen indes selbst mittlerweile via Twitter an.

Das Xbox Media Briefing zur gamescom wird am Sonntag, den 20. August um 21:00 Uhr deutscher Zeit starten und unter anderem via mixer.com, Mixer-App, Twitch und YouTube übertragen. Die Veröffentlichung der Xbox One X ist für den 07. November 2017 vorgesehen.