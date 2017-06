Heute Abend ab 23:00 Uhr deutscher Zeit hält Microsoft sein Media Briefing anlässlich der E3 2017 ab. Dort wird auch der Release-Termin sowie der Preis der Project Scorpio erwartet. Zumindest Letzterer könnte nun vorab geleakt worden sein.

Mit Geoff Keighley meldete sich im Vorfeld der E3-Konferenz nun kein Geringerer als der womöglich am besten informierteste Videospieljournalist zu Wort. Der auch regelmäßig in TV-Shows und Streams zu sehende Keighley äußerte sich via Twitter, dass er nun mit Gewissheit sagen könne, dass die Xbox One Project Scorpio 499 US-Dollar kosten werde, wenn bis heute Abend nicht noch etwas völlig Unvorhergesehenes passiert.

Die leistungsstärkere Microsoft-Plattform wäre damit rund 100 Dollar teurer als der Konkurrent PlayStation 4 Pro, bringt es im Gegensatz zu Sonys bereits erhältlicher Konsole aber auf mehr Teraflops Leistungsvermögen und eine echte Bildausgabe in 4K.

Legt man jüngste Umrechnungskurse zugrunde, die für gewöhnlich bei den aktuellen Preisvergaben Anwendung finden, dann wird man in hiesigen Gefilden wohl 499 Euro und in Großbritannien rund 450 Pfund berappen müssen. Die Analysten von IHS gehen indes davon aus, dass die neue Plattform bei diesem Preis nicht dazu in der Lage sein wird, die Xbox-One-Verkaufszahlen in Europa spürbar zu steigern oder Sony auch in den USA und in Großbritannien Marktanteile abzujagen. In wenigen Stunden werden wir wissen, ob sich die Informationen von Geoff Keighley bestätigen.