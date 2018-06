Abonennten des Xbox Game Pass dürfen sich freuen, denn unverhofft wird das Angebot nun um vier Titel der Star-Wars-Reihe erweitert. Wir verraten euch hier, worauf ihr euch freuen dürft!

Eigentlich waren die neuen Titel für den Xbox Game Pass im Monat Juni unlängst bereits bekannt gegeben worden. Nun stellt sich heraus, dass das Ende der Fahnenstange damit aber noch längst nicht erreicht war, denn etwas unverhofft gesellen sich nun noch ganze vier Star-Wars-Titel dazu.

Abonennten des Dienstes werden auf der Xbox One demnach künftig das klassische RPG Star Wars: Knights of the Old Republic zocken können, das nun bereits erhältlich ist. Daneben gibt es mit LEGO Star Wars: The Complete Saga auch Nachschub für alle Fans der Klötzchen-Reihe; dabei werden die ersten sechs Star-Wars-Episoden abgedeckt.

Und sonst so? Action-Fans dürfen das 2008 veröffentlichte Star Wars: The Force Unleashed zocken, das zwischen "Die Rache der Sith" und "Eine neue Hoffnung" spielt; hier übernehmt ihr die Rolle von Starkiller und werdet der Schüler von Darth Vader. Der vierte und letzte neue Titel ist der direkte Nachfolger Star Wars: The Force Unleashed II, in dem ihr ebenfalls wieder Starkiller auf der dunklen Seite der Macht spielt.