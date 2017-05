Wer gerne 360-Titel auf seiner Xbox One zockt, darf sich über viele vergünstigte, abwärtskompatible Titel freuen.

Für Zocker steht eine schwierige Zeit bevor. Neben dem Steam Summer Sale (zur News: Termin des Steam Summer Sales geleakt) starten demnächst viele weitere Nachlassaktionen, die Spieler auf eine harte Probe stellen. Jetzt startet auch noch Microsoft seinen eigenen Sale. Der etwas lange Name der Aktion verrät schon sehr genau, was genau günstiger zu haben ist: Der Xbox One Backward Compatibility Super Sale bietet einige Xbox-360-Titel für die Xbox One um bis zu 70 Prozent günstiger an. Einige Hundert Spiele nehmen an der Aktion teil.

Der Sale wurde schon vor einigen Tagen von Larry Hryb (@majornelson) angedeutet. Titel wie Call of Duty: Black Ops III, Red Dead Redemption, Skate 3 oder GTA IV waren nur vier der Highlights, die er nannte. Der Xbox One Backward Compatibility Super Sale ist sehr umfangreich und beinhaltet beispielsweise auch die Dead-Space-Serie oder The Witcher 2.

Einige weitere Highlights sind:

Alice: Madness Returns – 75 Prozent reduziert

Banjo Kazooie: Nuts & Bolts – 75 Prozent reduziert

Battlefield: Bad Company 2 – 75 Prozent reduziert

Dead Space – 67 Prozent reduziert

Dead Space 2 – 67 Prozent reduziert

Dead Space 3 – 67 Prozent reduziert

Deus Ex: Human Revolution – 75 Prozent reduziert

Fallout 3 – 67 Prozent reduziert

Fallout: New Vegas – 67 Prozent reduziert

Gears of War – 75 Prozent reduziert

Gears of War 2 – 75 Prozent reduziert

Gears of War 3 – 75 Prozent reduziert

Grand Theft Auto IV – 50 Prozent reduziert

Mass Effect – 75 Prozent reduziert

Red Dead Redemption – 60 Prozent reduziert

