Das Entwickler-Kit der kommenden Xbox One Project Scorpio verfügt bekanntlich über ein Front-Display. Durch ein von Windows-Central-Redakteur Jez Corden auf Twitter veröffentlichtem Video scheinen neue Möglichkeiten des kleinen Bildschirms bekannt geworden zu sein.

Eines der größten Themen der diesjährigen E3 dürfte Microsofts Project Scorpio sein. Die 4K-Xbox-One soll einer Ankündigung zufolge auf der größten Branchen-Messe offiziell vorgestellt werden (Zur News: E3-Vorstellung offiziell bestätigt). Neben den technischen Details der Xbox One Project Scorpio, sind vergangenen Monat auch erste Bilder der Dev-Kits aufgetaucht. Diese zeigen unter anderem ein Front-Display, das anscheinend für Entwickler relevante Informationen wie die Framerate anzeigen kann. Doch das scheint nicht alles zu sein, wie in einem auf Twitter von Jez Corden, Redakteur bei Windows Central, veröffentlichten Video zu sehen ist.

Corden beschreibt das Display als „vollständig programmierbar“ und zeigt in dem Video verschiedene Möglichkeiten und auch die Schnellfunktionen der fünf auf der Front-Seite der Konsole zu sehenden Knöpfe. So lässt sich etwa die Schriftart des OLED-Displays ändern. Weitaus interessanter ist, dass die dem Video zufolge die Möglichkeit besteht die GPU für Rendering auf dem Front-Panel zu nutzen. Als Beispiel dafür läuft ein Video mit Delphinen auf dem kleinen Bildschirm an der Vorderseite der 4K-Konsole. Auch die Belegung der fünf Schnellfunktionstasten scheint konfigurierbar zu sein. Beispielsweise ist in dem Video zu sehen, dass eine Taste so programmiert werden kann, dass in der zuvor auf dem Display gezeigten Szene ein weiterer Delphin hinzugefügt oder entfernt wird.

Da nicht davon auszugehen ist, dass die Xbox One Project Scorpio das Front-Display und diese Funktionen auch in der Verkaufsversion erhalten wird, stellt sich die Frage, welchen Nutzen Entwickler davon haben. Ob das Video jedoch echt ist, ist derzeit nicht bekannt. Wie Corden als Antwort auf den Tweet mitteilt, stammt das Video nicht von ihm selbst. Eine Quelle gibt er nicht an. Das Video könnt ihr euch unten ansehen.