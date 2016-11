Microsoft hat in Japan mit der Xbox One einen schweren Stand. Dennoch gibt man dort keineswegs auf und hat nun auch den Release der in hiesigen Gefilden bereits erhältlichen Xbox One S angekündigt.

Während eines Events in Toranomon Hills Forum in Tokio hat Microsoft Japan nun auch die Veröffentlichung der Xbox One S im Land der aufgehenden Sonne angekündigt. In Japan soll die Plattform zunächst in begrenzter Stückzahl ab dem 24. November 2016 erhältlich sein.

Der Japan-Release ließ damit deutlich länger auf sich warten als die Veröffentlichung im Westen, die bereits am 02. August über die Bühne ging. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft steht die Konsle nun aber auch dort zum Preis von 34.980 Yen (rund 332 Dollar) zuzüglich Steuern für die 1-TB-Variante inklusive Halo Collection zur Verfügung.

Noch im Oktober dieses Jahres hatte man in Person von Xbox-Leiter Phil Spencer betont, dass die Konsole bis Ende des Jahres auch in Japan zu haben sein wird; dieses Versprechen wird man damit einlösen. Gleichzeitig wolle man auch weiter an einem größeren Plattform in Japan arbeiten; bis dato sind dort lediglich rund 70.000 Exemplare der Xbox One über die Ladentheke gewandert.