Xbox One

Und täglich grüßt das Murmeltier: Auch in dieser Woche hat Microsoft zusammen mit Drittanbietern das Line-up an abwärtskompatiblen Titeln auf der Xbox One erweitert.

Die Liste der mit der Xbox One kompatiblen X360-Titel wächst weiter kontinuierlich an. Auch heute meldete sich Larry "Major Nelson" Hryb von Microsoft wieder zu Wort, um die nächsten unterstützten Vertreter zu bestätigen.

Demnach könnt ihr ab sofort auch TimeShift von Saber Interactive auf der Xbox One zocken; dabei handelt es sich um das Entwicklerteam, das für das nahende NBA Playgrounds verantwortlich zeichnet. Der First-Person-Shooter TimeShift war via Publisher Sierra Entertainment ursprünglich 2007 veröffentlicht worden.

Daneben gibt es mit Assault Heroes 2 und Commanders: Attack of the Genos aus dem Hause Wanako Studios bzw. Southend Interactive zwei weitere von Sierra im Jahr 2008 veröffentlichte Titel.