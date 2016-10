Microsoft bringt seine First-Party-Titel dank Xbox Play Anywhere gleichermaßen auf Windows 10 und Xbox One. Dieses Schema soll künftig auch bei Third-Party-Herstellern Anklang finden.

Dank Xbox Play Anyhwere erhalten Käufer eines unterstützten Microsoft-Titels sowohl die Xbox-One- als auch die Windows-10-Version an die Hand, ohne sich diese getrennt kaufen zu müssen. Auch wird mitunter Cross-Play sowie das Speichern auf einer Plattform und Fortsetzen des Spiels auf der jeweils anderen unterstützt. Geht es nach Xbox-Chef Phil Spencer, machen davon schon bald auch große Third-Party-Entwickler und -Publisher Gebrauch.

"Sie sehen, wie es sich auszahlt", so Spencer in Bezug auf Xbox Play Anywhere und Third-Party-Hersteller in einem Interview mit PC Authority. "Ich denke, dass einige der größeren, traditionelleren Third-Party-Publisher sehen wollen, wie sich das für uns ausgeht. Es gibt immer die Befürchtung, dass man zwei Spiele zum Preis für lediglich eines abgibt. Aber ich würde sagen, dass es eher wenige Leute gibt, die ein Spiel tatsächlich zwei Mal kaufen: einmal auf dem PC und einmal auf Konsole."

Spencer selbst ist jedenfalls weiter überzeugt von Xbox Play Anywhere, zumal die Initiative den Verkaufszahlen von Forza Horizon 3 und ReCore zuträglich gewesen sei, und meint daher: "Ich denke, dass die Annahme unter großen Third-Party-Publishern bei Zeiten geschehen wird."