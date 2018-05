Der Juni bringt neue Titel für Xbox Game Pass. Das Angebot wird um sechs Werke erweitert.

Die Abonnenten des Xbox Game Pass haben ab dem 01. Juni 2018 Zugriff auf sechs weitere Videospiele, die sie auf der Xbox One spielen können. Das Action-Rollenspiel The Technomancer gehört dazu. Um euch mit dem Sci-Fi-Abenteuer vertraut zu machen, könnt ihr unseren Test zu The Technomancer lesen. Wir haben zudem eine Komplettlösung zu The Technomancer für euch, wenn ihr beim Zocken nicht weiter wisst.

Außerdem neu: Wasteland 2. Den Abonnenten wird der Director's Cut des Rollenspiels zur Verfügung stehen. Für euch haben wir ebenfalls einen Test zu Wasteland 2. Mit dabei ist auch das Rennspiel MotoGP 17, die Mega Man Legacy Collection 2 sowie das Partyspiel Disneyland Adventures, das ein Play-Anywhere-Titel ist. Auf Next Up Hero werden die Abonnenten noch ein bisschen warten müssen. Der Dungeon-Crawler erscheint erst im Juni. Mit dem Release wird er aber für alle Abonnenten erhältlich sein.