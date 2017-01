Zum Black Friday bzw. Cyber Monday kamen Schnäppchenjäger zuletzt auf ihre Kosten. Zumindest in den USA können Interessierte an einer Xbox One nun auch wieder vergünstigt zuschlagen.

Microsoft hat den Preis seiner Xbox One S in den Vereinigten Staaten temporär gesenkt. So gewährt man gegenwärtig einen Nachlass auf 20 US-Dollar auf diverse Bundles. Für eine begrenzte Zeit lässt sich die Xbox One S damit in den USA ab 279 US-Dollar kaufen.

Damit ist die Konsole zwar nicht so günstig, wie am Black Friday, als diese mitunter für 250 Dollar zu haben war, für Schnäppchenjäger kann sich das Ganze aber dennoch lohnen. Erhältlich sind die vergünstigten Konsolen via Microsoft Store und GameStop.

Ob es eine vergleichbare temporäre Preissenkung auch in hiesigen Gefilden geben wird, ist im Augenblick nicht bekannt. Auch die Dauer der Aktion wurde nicht kommuniziert.