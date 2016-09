Was Sony nicht kann, will Microsoft leisten: Die neue Xbox-Konsole, die aktuell noch unter dem Code-Namen Project Scorpio läuft, soll möglichst alle Spiele in nativer 4K-Auflösung rendern. Zumindest wurde das nochmals betont.

Der Aufschrei bei den Fans war groß, als bekannt gegeben wurde, dass die meisten Spiele auf der PlayStation 4 Pro nicht nativ in einer 4K-Auflösung laufen, sondern hochskaliert werden. Das soll bei der Xbox Scorpio anders sein. Das hat Microsofts Publishing General Manager Shannon Loftis nun in einem Interview bekannt gegeben. So sagt sie, dass man mit dem Release der Konsole sichergehen möchte, dass alle Spiele in dem Lebenszyklus der Hardware in einer nativen 4K-Auflösung gerendert werden.

Um das zu erreichen, plant Microsoft eine GPU-Stärke von sechs Terraflops für die neue Konsolen-Revision, während Sonys Pendant mit 4,2 Terraflops daherkommt. Im nächsten Jahr werden wir sehen, ob dieser Plan tatsächlich aufgeht, denn dann erscheint laut bisherigen Angaben Mircosofts Project Scorpio.