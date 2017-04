Seit dem Release der beiden aktuellen Konsolen Xbox One und PlayStation 4 hat Sony weltweit mehr oder weniger deutlich die Nase vorn. Zumindest in den USA könnte sich das mit der Veröffentlichung der leistungsstärkeren Project Scorpio aber womöglich ändern.

In der letzten Konsolengeneration ließ Microsofts Xbox 360 die Konkurrenz um Sonys PlayStation 3 in den Vereinigten Staaten deutlich hinter sich. Seit dem Release der aktuellen Konsolengeneration hat sich das Bild gedreht. Geht es nach dem amerikanischen Marktforschungsunternehmen NPD Group, werden die Karten noch in diesem Jahr aber neu gemischt.

Dank der Xbox Scorpio sei das Potential vorhanden, dass Microsoft in diesem Jahr die PlayStation 4 in den USA endlich überflügeln könne. Das betonte Mat Piscatella nun gegenüber GI.biz nach der Bekanntgabe der technischen Spezifikationen der leistungsstarken 4K-Plattform.

Man sei bullisch eingestellt, was die Scorpio auf dem US-Markt betreffe, vor allen Dingen im Veröffentlichungsjahr 2017. "Ich denke, dass die Scorpio das Potential hat, um in den USA in 2017 an der PlayStation 4 vorbei zu ziehen", so Piscatella. Unter Core-Gamern soll die neue Microsoft-Plattform demnach signifikante Kaufinteressenten finden. Dabei handle es sich zwar um eine gewisse Nische, doch eben diese sei notwendig, um der Scorpio längerfristig zu einem echten Massenmarkt zu verhelfen.

Dass alles für Microsoft gut ausgeht, dafür wird aber laut Piscatella in erster Linie auch das Launch-Line-up verantwortlich sein. Schließlich werden Konsolen gekaut, um Spiele zu spielen, unabhängig davon wie aufregend die technischen Spezifikationen seien. Diesbezüglich dürfte es von der diesjährigen E3 2017 massenhaft Informationen geben.