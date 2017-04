Via Digital Foundry hat Microsoft heute die technischen Details seiner neuen Plattform Xbox One Project Scorpio bekanntgegeben. Von der Leistungsstärke der Premium-Konsole sollen aber nicht nur die neuen Titel für die Plattform profitieren.

Wie ebenfalls bestätigt wurde, soll gleichzeitig jedes bislang erhältliche Xbox-One-Spiel inklusive aller kompatiblen Xbox-360-Titel auf der Project Scorpio ebenfalls von Verbesserungen profitieren. So soll die Plattform die Performance jeweils verbessern. Mit der Konsole wurde die Systemarchitektur komplett überarbeitet, was diese Art der Abwärtskompatibilität noch viel härter umzusetzen machte; allerdings profitieren existierende Spiele dadurch nun umso mehr.

So wird betont, dass die Verbesserungsmöglichkeiten der Scorpio zumindest in der Theorie deutlich über die des Boost-Mode der PS4 Pro hinaus gehen soll. Grundsätzlich ist es denkbar, dass auch ein älterer Xbox-One-Titel die komplette Leistungsstärke der neuen 4K-Plattform ausschöpfen kann.

Konkret sollen auch ältere Spiele deutlich näher an ihrer Ziel-Framerate liegen und diese konstanter einhalten. Verfügen Spiele über ein dynamisches Scaline der Auflösung, so werden diese durch die Bank mit viel höheren Auflösungen abgespielt als zuvor. Auch das Filtern von Texturen wird verbessert, ebenso wie das Video-Capturing. So können künftig Videos aus diesen Spielen in 4K mit 60 fps aufgzeichnet werden. Eine weitere Verbesserung betrifft die Ladezeiten, die deutlich kürzer ausfallen sollen.

Microsoft verspricht, dass alle bisherigen Titel definitiv mit der Project Scorpio funktionieren werden und man selbst sicherstellen wird, dass die Spiele die verschiedenen Verbesserungen bestmöglich ausnutzen. Im nachfolgenden Video werden euch die fünf Optimierungsmöglichkeiten für alte Titel noch einmal ausführlicher vorgestellt.

Die konkreten technischen Spezifikationen könnt ihr unserer früheren Meldung zum Thema am heutigen Tag entnehmen.