Xbox One

Auf der Xbox One von Microsoft gibt es mal wieder Nachschub in Form altbekannter Titel von der Xbox 360.

Das Unternehmen hat zusammen mit Entwicklern weiter an der Liste der abwärtskompatiblen gearbeitet und diese in dieser Woche signifikant erweitert. Zu den neuesten Xbox-360-Titeln, die sich nun auf der aktuellen Plattform zocken lassen, zählt unter anderem das Horrorspiel Silent Hill: Downpour. Daneben sind auch Puzzle Quest und Eat Lead kompatibel.

Früher in dieser Woche wurden mit Dragon's Lair, Battlestations: Midway, Jurassic Park: The Game und Tour de France 2011 bereits vier andere Titel mit der Xbox One kompatibel. Insgesamt gibt es für die aktuelle Heimkonsole damit satte 252 kompatible Xbox-360-Spiele.