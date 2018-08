Während Sony sein August-Line-up für PS-Plus-Abonnenten bekannt gegeben hat, widmet sich Microsoft heute seinem Netflix-ähnlichem Gaming-Dienst Xbox Game Pass. Sieben neue Titel bekommen Abonnenten hier an die Hand.

Auch wer sich das kostenpflichtige Gaming-Abo Xbox Game Pass leistet, bekommt im neuen Monat August natürlich wieder frischen Nachschub ab die Hand. Ganze sieben Vollversionen spendieren Microsoft und die kooperierenden Partner auf der Xbox One in diesem Monat.

Namhaftester Vertreter ist dabei sicherlich Hitman. Die komplette erste Staffel der Stealth-Actionreihe von IO Interactive ist nun im Abonnement inkludiert. Das trifft im Übrigen auch auf die Zombie-Metzelei Dead Rising 2 sowie auf Cryteks Ryse: Son of Rome zu.

Abgerundet werden die sieben neuen Titel von The Escapists: The Walking Dead, das brutale, im Jahr 2091 angesiedelte Ruiner, den Metroidvania-Plattformer Dandara sowie Kinect Rush: A Disney Pixar Adventure. Kurzum: So für ziemlich jeden Geschmack sollte im August wieder etwas dabei sein.

Allen Abonnenten an dieser Stelle schonmal viel Spaß mit dem neuen Spielefutter!

