Sea of Thieves, Tomb Raider & mehr im März

Der Februar neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen und damit steht auch ein neuer Monat vor der Tür. Zeit also für Microsoft, nun auch das Line-up für den Xbox Game Pass im März bekannt zu geben - und das kann sich sehen lassen.

Microsofts Netflix für Spiele, der Xbox Game Pass, bekommt auch im März 2018 wieder Zuwachs. Dabei dürfen sich Spieler durchaus auf namhafte Titel freuen, darunter auch Sea of Thieves. Das Piratenabenteuer wird am 20. März 2018 veröffentlicht und die Redmonder halten Wort: Alle First-Party-Titel sollen künftig ab dem Release auch via Xbox Game Pass zur Verfügung stehen.

Ungeachtet dessen hat der Service aber noch weitere sehenswerte Titel zu bieten. Dabei sticht Rise of the Tomb Raider heraus; die Vollversion des aktuellen Lara-Croft-Abenteuers ist dabei.

Dazu gesellen sich ab dem 01. März der Retro-Klassiker Sonic CD, das Survival-Horrorspiel Resident Evil Revelations 2, der Plattfromer Super Lucky's Tale und das Adventure Oxenfree. Zudem im März mit an Bord sind The Final Station und Euro Fishing.