Der Monatswechsel steht bevor und Abonnenten des Xbox Game Pass haben natürlich schon sehnsüchtig auf die Ankündigung gewartet, welche Titel im September neu mit von der Partie sind. Jetzt hat sich Microsoft zu Wort gemeldet - und enttäuscht keineswegs!

Wer den Xbox Game Pass auf der Xbox One abonniert hat, der darf sich über ein üppiges September-Line-up freuen, welches das Spieleangebot zukünftig erweitert. Ganze zehn neue Spiele spendiert Microsoft allen Abonnenten, darunter auch echte Blockbuster.

Dass die Halo: The Master Chief Collection samt Upgrade für die Xbox One X zum neuen Line-up zählen wird, war seit der gamescom in Köln bereits bekannt. Wie die Redmonder nun bestätigten, gesellt sich aber beispielsweise auch noch Quantum Break der Alan-Wake- und Max-Payne-Macher von Remedy dazu.

Weitere namhaftere Titel sind ONRUSH, Aven Colony oder auch das farbenfrohe Jump'n'Run-Remake Giana Sisters: Twisted Dreams. Alle neuen Spiele, die ihr der nachfolgenden Übersicht entnehmen könnt, erscheinen am 01. September. Einzige Ausnahme ist das InnerSpace, dass dann aber bereits am 05. September nachfolgt.

Die September-Neuzugänge beim Xbox Game Pass im Überblick:

Aven Colony

Giana Sisters: Twisted Dreams

Halo: The Master Chief Collection

Manual Samuel

ONRUSH

Quantum Break

Shadow Warrior

Sky Force Reloaded

Snake Pass

InnerSpace