Xbox One X

Drei bekannte Xbox-360-Spiele bekommen zum Start der Xbox One X eine grafische Überholung spendiert. Wir verraten die Titel und die optischen Neuerungen.

Die Liste von Xbox-360-Spielen, die sich auch auf der Xbox One zocken lassen, wird nach und nach länger. Pünktlich zum Start der Xbox One X am 7. November sollen vier prominente Titel außerdem im neuen optischen Glanz erstrahlen.

Assassin's Creed, Halo 3, Fallout 3 und The Elder Scrolls IV: Oblivion erhalten zum Launch des neuen Systems entsprechende Updates, welche die Grafiken der Spiele aufhübschen sollen. Sämtliche Titel werden mit neunmal mehr Pixeln als im Original dargestellt, dazu gibt es teilweise HDR-Unterstützung. Auch eine Verbesserung der Bildrate geht mit den Updates einher. Für einen Vergleich zwischen Alt und Neu folgt dem Link zu den Kollegen von IGN, die ein entsprechendes Video parat haben.

Wollt ihr rund 10 Jahre alte 360-Games in 4K auf der Xbox One X spielen oder findet ihr die Upgrades überflüssig?