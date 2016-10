Die Entwicklung der Xbox One Scorpio macht große Fortschritte. Das hat Phil Spencer auf Twitter bekannt gegeben.

Seit geraumter Zeit ist es ziemlich still um die Xbox One Scorpio geworden. Diesen Umstand hat ein Fan zum Anlass genommen, um bei Phil Spencer direkt nachzufragen, wie es denn um die Konsole steht.

Via Twitter hat das Oberhaupt der Xbox-Sparte bei Microsoft bekannt gegeben, dass er erst an einem Meeting teilgenommen hat, das sich um die kommende Revision der Xbox One dreht. So gingen die Arbeiten gut voran, sodass die Konsole pünktlich zum Weihnachtsgeschäft im Jahr 2017 auf den Markt gebracht werden könne.