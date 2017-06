Xbox One X

Zum Einstand in das Xbox E3 Media Briefing machte Microsoft direkt mal Nägel mit Köpfen und gab die ersehnten Details zur neuen leistungsstärkeren Xbox-Hardware bekannt.

So zeigte man einen Zusammenschnitt verschiedener Spiele und Hardware-Eindrücke rund um die 4K-Konsole, die nun ganz offiziell den Namen Xbox One X heißen wird. Am Ende dieses Clips war auch ein erstes Bild der Plattform zu sehen.

Anschließend betrat Xbox-Chef Phil Spencer die Bühne, um eben den oben genannten Namen zu bestätigen. Gleichzeitig nannte er mit dem 07. November 2017 auch den weltweiten Veröffentlichungstermin. Ab diesem Tag wird die Xbox One X als 4K-Plattform neben der ursprünglichen Xbox One und der Xbox One S zu haben sein.

Anschließend wurden noch einmal die technischen Rahmendaten der Plattform bestätigt:

6 Teraflop GPU mit 1.172 GHz

12 GB GDDR RAM

326 GB/s Memory Bandwith

8+ Millionen Pixel

HDR

Wide Color Gamut

Premium Dolby Atmos Sound

4K UHD Blu-ray Playback

alle Xbox-One-Accessoires und Games sind kompatibel

Spiele-Rendering in 4K

verbesserter Output auch in 1080p

optimiertes Power-Management

Es wird sich zugleich um die bislang kleinste Xbox aller Zeiten handeln. Zum Ende der Pressekonferenz bestätigte Phil Spencer dann auch noch den Preis: 499 US-Dollar werden für die Xbox One X fällig.

Xbox One X - E3 2017 Reveal Trailer Microsoft hat der Project Scorpio mit Xbox One X einen Namen und mit dem 07.11.2017 auch einen Release-Termin verpasst.

