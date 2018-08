Gleich drei weitere Titel machen nun vom Feature der Abwärtskompatibilität der Xbox One Gebrauch, darunter auch Ubisofts Action-Klassiker Prince of Persia. Wir verraten euch hier, worauf ihr euch noch freuen dürft!

Auch in dieser Woche baut Microsoft in Zusammenarbeit mit Drittherstellern das Line-up an abwärtskompatiblen Titeln mit der Xbox One weiter aus. Waren es zuletzt nur ein bis zwei neue Spiele pro Woche, sind es dieses Mal gleich deren drei Xbox-360-Klassiker, die ihr nun auf der Xbox One genießen könnt.

Das Highlight dabei ist sicherlich Ubisofts Wüstenabenteuer Prince of Persia. Das Action-Adventure wurde ursprünglich 2008 veröffentlicht und stellte das Comeback der früheren Spielemarke dar. Zwar gab es darauf kein direktes Sequel mehr, mit Prince of Persia: The Forgotten Sands aber immerhin noch einen weiteren Ableger der Reihe, ehe das Franchise bis auf Weiteres auf Eis gelegt wurde.

Zum Ubisoft-Titel gesellen sich in dieser Woche außerdem der Third-Person-Shooter Earth Defense Force 2025 aus dem Jahr 2014 sowie das 2012 veröffentlichte Shoot'em-Up Sine Mora. Zuvor waren in den letzten Wochen mit Splinter Cell: Blacklist und Splinter Cell: Double Agent schon zwei weitere Ubisoft-Titel abwärtskompatibel geworden, ebenso einige Titel der Survival-Horror-Reihe Silent Hill. Die Gesamtzahl der Titel, die das Feature unterstützen, nähert sich mittlerweile der Marke von 500 Spielen.