Microsoft hat das Preview-Programm auf der Xbox One umgekrempelt und diesem nicht nur einen neuen Namen, sondern auch einige neue Features verpasst.

Wie nun bestätigt wurde, wird das Preview-Programm künftig den Namen Xbox Insider tragen und neue Möglichkeiten bieten, Microsoft mit Feedback zu versorgen. Dieses wird künftig nicht mehr nur auf den Vorabzugang zu neuen Firmware-Versionen beschränkt sein, sondern auch andere Inhalte thematisieren.

So soll es im Rahmen von Xbox Insider künftig auch Spiele-Previews und Vorabzugänge zu bestimmten Apps geben. Bisherige Preview-Mitglieder werden automatisch zu Insidern umgewandelt. Das Preview-Dashboard wurde in den Xbox Insider Hub umgewandelt, das mit einer neuen Benutzeroberfläche wartet. Weitere Informationen findet ihr in den offiziellen FAQ.