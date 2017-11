Die Xbox One X ist seit knapp einer Woche erhältlich. In Großbritannien hat die Power-Konsole einen beachtlichen Start hingelegt. Dort konnte Microsoft Sony bereits hinter sich lassen und mit einer anderen Konsole gleichziehen.

Microsofts Power-Konsole, die Xbox One X, ist seit fast einer Woche zu haben und so langsam trudeln die ersten Erfolgsmeldungen ein. Vor allem in Großbritannien hat sich die Konsole in der ersten Woche sehr gut verkauft.

Über 80.000 Mal wanderte die Xbox One X demnach auf der Insel über die Ladentheke. Gute Nachrichten für Microsoft, denn damit zieht die Konsole mit dem Verkaufsstart der Nintendo Switch gleich und lässt die PlayStation 4 Pro hinter sich. Diese verkaufte sich im Gegensatz rund 50.000 Mal in der ersten Woche nach dem Launch und erreichte die 80.000 Einheiten der Xbox One X erst nach einem ganzen Monat.

Die Chef-Etage von Microsoft und Xbox freut das natürlich. Auf Twitter bedankte sich Aaron Greenberg, der Leiter der Marketing-Abteilung bei Xbox für den grandiosen Support der neuen Konsole, nicht nur im vereinten Königreich, sondern in ganz Europa und dem großartigen Start in Nordamerika, wo allerdings noch keine offiziellen Verkaufszahlen vorliegen.