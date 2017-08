Am Sonntagabend eröffnet Microsoft vorab mit seinem Media Briefing die gamescom 2017 in Köln. Auf der Pressekonferenz könnte es möglicherweise frische Neuigkeiten zur leistungsstärkeren Xbox One X geben. Denn von der Plattform könnte eine Sonder-Edition angekündigt werden.

Bis zur offiziellen Ankündigung der Xbox One X war die leistungsstarke 4K-Plattform unter dem Arbeitstitel Project Scorpio im Netz bekannt. Gut möglich, dass Microsoft diesem Namen während des Media Briefings anlässlich der gamescom neues Leben einhaucht.

Ein frühzeitiger Leak lässt nämlich vermuten, dass Microsoft eine größere Überraschung für die gamescom ein geplant hat und von der Xbox One X die Project Scorpio Edition ankündigen könnte. Entsprechendes Bildmaterial ist vorab ins Netz gelangt und erste Händler führen bereits die Bestellmöglichkeit für ein solches, bislang nicht bestätigtes Produkt.

Die Xbox One X Project Scorpio Edition soll über ein einzigartiges Design verfügen, das sich sowohl auf Konsole als auch Controller erstreckt. Weiterhin soll diese Konsolen-Edition nur in begrenzter Stückzahl ausgeliefert werden. Die Project Scorpio Edition könnte damit vielleicht mit der Day One Edition der ursprünglichen Xbox One vergleichbar sein, die ebenfalls nur in begrenzten Stückzahlen erhältlich, Vorbestellern vorbehalten und folglich recht flott vergriffen war. Ein ähnliches Schicksal könnte nun der Project Scorpio Edition der Xbox One X blühen; Interessierte müssen womöglich schnell sein, insbesondere wenn der Vorverkauf wirklich pünktlich zur gamescom startet.

Was die reine Hardware betrifft, so ist es unwahrscheinlich, dass die Project Scorpio Edition über eine andere Ausstattung als die eigentliche Xbox One X verfügen wird. Es dürfte sich dann eher um eine Marketing-Aktion handeln, um möglichst viele Spieler zur Vorbestellung zu bewegen, wenn diese Wert auf das exklusive Design legen.

Die Xbox One X erscheint am 07. November 2017. Microsofts Pressekonferenz zur gamescom 2017 steigt am Sonntag um 21:00 Uhr. Gameswelt berichtet zeitnah aus Köln.