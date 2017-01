Xbox One

Nachdem Microsoft verkündet hat, dass die Entwicklung von Scalebound abgebrochen wurde, ist Phil Spencer noch immer vom Spiele-Line-up im Jahr 2017 überzeugt.

Der Schock bei den Fans der Xbox One ist noch immer groß: Die Entwicklung von Scalebound wurde tatsächlich eingestellt. Jedoch ist Phil Spencer, Oberhaupt der Xbox-Sparte bei Microsoft, noch immer vom Gaming-Line-up für das Jahr 2017 überzeugt.

So hat er auf Twitter geäußert, dass er selbst davon enttäuscht sei, dass Scalebound nicht mehr erscheinen wird, jedoch soll der Schritt das Beste für Xbox-Gamer gewesen sein. Trotzdem ist er vom Line-up des aktuellen Jahres angetan. In diesem Jahr plant Microsoft Crackdown 3, Cuphead, Halo Wars 2 oder auch State of Decay 2 auf den Markt zu bringen. Man kann außerdem davon ausgehen, dass auf der E3 im Juni noch weitere Spiele für dieses Jahr angekündigt werden.